POL-UL: (BC) Tannheim - Vorfahrt missachtet

Seinen Verletzungen erlag ein Radfahrer nach einem Unfall am Donnerstag in Tannheim.

Der 30-Jährige fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Auto der Marke Streetscooter den Härdtleweg in auswärtige Richtung. An einem Aussiedlerhof kam von rechts der 69-jährige Fahrradfahrer. Der hatte Vorfahrt. Durch ein Gebäude war die Sicht eingeschränkt und der Autofahrer übersah den Radler. Der 69-Jährige konnte nicht mehr bremsen und prallte in die Seite des Autos. Von dort aus stürzte er zu Boden. Der Radfahrer trug zwar einen Helm, zog sich dennoch schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Freitag erlag der 69-Jährige seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

