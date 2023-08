Polizei Köln

POL-K: 230816-4-K/BAB/DN Falschfahrer auf BAB 44 - Zeugensuche

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizei Düren vom 11. August:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5578462

Nach einem Einbruchdiebstahl in eine Tankstelle in Linnich (DN) in der Nacht auf Freitag (11. August) sollen mindestens zwei Unbekannte mit einem silberfarbenen VW Golf geflüchtet sein. Das Fluchtfahrzeug wurde gegen 2.20 Uhr auf dem Überholstreifen der A 44, Richtungsfahrbahn Lüttich entgegen der Fahrtrichtung stehend verlassen aufgefunden. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen, die Angaben zu der Falschfahrt und dem abgestellten Golf machen können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Flüchtigen an der Anschlussstelle Aldenhoven falsch auf-, und in Richtung Mönchengladbach circa einen Kilometer weitergefahren, bevor sie den VW abgestellt und ihre Flucht zu Fuß fortgesetzt hatten.

Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat 4 unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cs)

