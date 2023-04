Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Spedition und möglicher Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln in Stavenhagen

Stavenhagen (ots)

In der Zeit vom 31.03.2023, 16:30 Uhr bis 01.04.2023, 04:00 Uhr ist es in einem Speditionsbetrieb in 17153 Stavenhagen zu einem Einbruch und mutmaßlichen Diebstahl von Pflanzenschutzmitteln gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem umfriedeten Gelände am Stadtrand von Stavenhagen verschafft und dieses mit größeren Fahrzeugen (vermutlich LKW und weiteren Fahrzeugen) befahren. Anschließend haben sich die unbekannten Täter Zutritt zu den Lagerhallen verschafft und mehrere Paletten mit Pflanzenschutzmittel zur Abholung bereitgestellt. Vermutlich wurden die Täter gestört, weshalb mehrere Paletten zurück geblieben sind. Ob und wie viel Pflanzenschutzmittel und ob auch weitere Waren entwendeten wurden, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Der Wert der bereitgestellten Paletten wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Malchin (Tel. 03994 231 0), an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

