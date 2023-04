Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt: Aggressor tritt Streitschlichter bewusstlos zu Boden und brüstet sich damit

Köln (ots)

Samstagmorgen nahm die Bundespolizei einen 18-jährigen Kölner am Bahnhof Köln Messe-Deutz vorläufig fest, der einem 33-Jährigen unvermittelt ins Gesicht getreten hatte. Der Mann schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und ging bewusstlos zu Boden.

Am 15.04.2023 gegen 06:20 Uhr wurde die Bundespolizei in Köln alarmiert, weil es in Köln Messe Deutz zu einer Schlägerei gekommen war. Wenig später traf die Streife ein, nahm Zeugenaussagen auf und sicherte die Videoaufnahmen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 33-jährige Geschädigte versucht einen Streit zu schlichten und war dann so zu Boden getreten worden, dass er kurzzeitig bewusstlos war. Er blutete stark im Gesichtsbereich und wirkte recht benommen auf die Beamtinnen und Beamten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflohenen Tatverdächtigen war erfolgreich; der 18-jährige aggressive Mann aus Köln wurde in der U-Bahn gestellt, wo er sich mit seiner Tat vor seinen Freunden brüstete.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen "Gefährlicher Körperverletzung" ein, der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt.

