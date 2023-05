Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Tankbetrug in Güstrow

Güstrow (ots)

Wie der Polizei heute bekannt wurde, kam es bereits am Freitag (19.05.23) zu einem ungewöhnlichen Tankbetrug an einer Tankstelle in der Verbindungschaussee in Güstrow. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren gegen 10:45 Uhr insgesamt sechs Motorräder auf das Gelände der Tankstelle. Die Motorräder wurden nacheinander an einer Tanksäule betankt und verließen anschließend das Gelände, ohne die Rechnung zu begleichen. Die Tankstelle verfügt über eine Videoüberwachung. Inwiefern aus diesen Aufzeichnungen Hinweise zu den Tätern erlangt werden können, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Gesamtschaden von circa 107 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei Güstrow.

