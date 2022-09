Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 30.08.2022, 13.00 Uhr, bis 31.08.2022, 17.00 Uhr, den auf einem Parkplatz an der Wernher-von-Braun-Straße in Olfen geparkten grauen Kia eines 59-jährigen Olfeners an der Front und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: ...

