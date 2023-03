POL-OF: Unfall durch Falschfahrerin; "Blitzer"-Anhänger mit Farbe besprüht; Blitzeinschlag möglicherweise Ursache für Brand in Einfamilienhaus und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Offenbach / Autobahn 3

(jg) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 3 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 17.40 Uhr befuhr eine 58-Jährige mit ihrem silbernen VW Passat die Autobahn 3 in Richtung Würzburg. Zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Obertshausen befuhr die Dame den rechten Fahrstreifen als plötzlich das links neben ihr fahrende Auto immer weiter nach rechts drängte. Die Fahrerin musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ebenfalls nach rechts ausweichen und kollidierte daraufhin leicht mit der Leitplanke. Das andere Fahrzeug fuhr weiter. Hinweise zum flüchtenden Wagen oder zum Fahrer sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Unfallflucht: Wer sah den Parkrempler? - Offenbach

(jm) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Odenwaldring ereignet hat. Zwischen 14 und 15 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in Höhe eines dortigen Eiscafés geparkten grauen Nissan Qashqai. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 800 Euro teuren Schaden auf der Fahrerseite und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Zeugen gesucht: Einbruch in Einfamilienhaus - Dreieich / Götzenhain

(dj) Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Sonntag, 16 Uhr in ein Reihenhaus im Römerweg (10er-Hausnummer) ein und erbeuteten eine Armbanduhr sowie eine Gitarre. Die ungebetenen Gäste schlugen dabei eine Terrassentür ein und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute vermutlich über ein angrenzendes Grundstück in unbekannte Richtung. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Zeugensuche: Maserati entwendet und bereits wieder aufgefunden - Dreieich

(dw) Im Zuge internationaler polizeilicher Zusammenarbeit konnte am Freitagabend, nach weniger als 24 Stunden, ein gestohlener Maserati aus Götzenhain, in Tschechien wieder aufgefunden werden. Vorausgegangen war der Diebstahl des weißen Sportwagens in der Nacht zum Freitag, gegen 0.05 Uhr, auf einem Privatgrundstück in der Ilse-Pohl-Straße. Die Eigentümerin hatte den Wagen am Donnerstagabend, 21.30 Uhr, vor die Garage ihres Einfamilienhauses abgestellt und den Diebstahl am frühen Freitagmorgen, um 5.45 Uhr, bemerkt. Der Unbekannte verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem Fahrzeug vom Typ "Levante Modena" und fuhr damit davon. Bisherigen Ermittlungen zufolge konnte jedoch, neben der genauen Tatzeit, mittlerweile auch eine Beschreibung des offensichtlich allein agierenden Täters erlangt werden: Der etwa 1,80 Meter große und athletische Mann, mit Dreitagebart, trug eine weiße Basecap mit dunklem Schirm, dunkle Kapuzenjacke sowie Jeans und Sportschuhe. Infolge intensiver gemeinsamer Ermittlungen durch die deutsche und tschechische Polizei wurde das Fahrzeug am frühen Freitagabend letztlich im Bereich der Ortschaft Cerhovice aufgefunden und sichergestellt. Allerdings war das Fahrzeuginnere des Luxuswagens zu diesem Zeitpunkt bereits in Teilen "ausgeschlachtet". Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Autodiebstahl geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Weitere Zeugen gesucht! Wer saß zum Unfallzeitpunkt noch im Linienbus? - Egelsbach

(dw) Ein blauer Linienbus und ein schwarzer Volkswagen sind am Freitagnachmittag um 13.45 Uhr an der Kreuzung Kirchstraße / Rostockerstraße zusammengestoßen. Dabei soll nach ersten Erkenntnissen der 60-jährige Busfahrer, den 54-jährigen Autofahrer beim Einbiegen übersehen haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, obwohl der Linienbus zur Unfallzeit etwa 15 Personen beförderte. Da beim Eintreffen der Polizei kaum noch Passagiere anwesend waren, sucht die Polizei nun nach weiteren Insassen. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Verkehrsunfallfluchtgruppe zu melden.

6. Unfall durch Falschfahrerin - Obertshausen / Autobahn 3

(jg) Am Samstagabend kam es im Bereich der Anschlussstelle Obertshausen der Autobahn 3 zu einem Zusammenstoß zwischen einer Falschfahrerin und einem entgegenkommenden Fahrzeug, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 21.10 Uhr war die 57-jährige Frau mit ihrem weißen BMW von Obertshausen kommend in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs gewesen und wollte auf diese in Richtung Köln auffahren. Aus bisher ungeklärten Gründen, fuhr sie links auf die Spur des Gegenverkehrs. Kurz nach der baulichen Trennung der Spuren kam es zum Zusammenstoß mit einem blauen Toyota Aygo. Der 41-jährige Fahrer des Kleinwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf 18.000 Euro. Die Autobahnausfahrt war kurzzeitig gesperrt.

7. Polizei sucht flüchtigen Verkehrsteilnehmer nach Verkehrsunfall - Obertshausen / Hausen

(jg) Ein Verkehrsteilnehmer flüchtete vergangene Woche zwischen Montag und Dienstag (20. bis 21. März) nach einem Zusammenstoß mit einem parkenden Fahrzeug in der Danziger Straße. Der graue VW Touran war am Montag um 12.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 10 auf einem dort befindlichen Parkplatz abgestellt worden. Am Dienstag um 8.40 Uhr stellte der Besitzer Beschädigungen im Bereich des Hecks fest, die womöglich von einem Fahrrad stammen könnten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Verursacher wohl auf dem Bürgersteig, welcher hinter dem Parkplatz vorbeiführt und prallte mit dem geparkten VW zusammen. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls um Hinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

8. Unbekannte auf Friedhof zugange: Polizei sucht Zeugen - Heusenstamm

(jm) Unbekannte haben am Wochenende auf einem Friedhof im Friedhofsweg von etlichen Gräbern den Grabschmuck entwendet und diese zum Teil auch beschädigt. Eine Mitarbeiterin der Friedhofsverwaltung verständigte am Sonntagmittag die Polizei, die vor Ort mindestens 40 angegangene Gräber feststellte. Die genaue Anzahl der verunstalteten Ruhestätten wird derzeit noch erhoben. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend über das Eingangstor auf das Gelände und stahlen von zahlreichen Gräbern unter anderem die Schalen sowie Vasen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung sowie Störung der Totenruhe. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei Heusenstamm.

9. Mobiltelefon aus Massagegeschäft entwendet - Seligenstadt

(jm) Nach einem Diebstahl eines Mobiltelefons am Samstagmittag aus einem Massagegeschäft bittet die Polizei um weitere Hinweise. Gegen 13.30 Uhr betrat eine unbekannte Dame den Salon und wollte einen Gutschein kaufen. Während des Verkaufsgeschäftes kam es zu einer Diskussion. Nachdem die Kundin das Geschäft verlassen hatte, fiel der Mitarbeiterin das Fehlen ihres Mobiltelefons auf. Bei der Dame soll es sich um eine 1,55 großen Frau mit kräftiger Statur und dunklen Haaren gehandelt haben. Sie war mit einer braunen Stoffhose sowie einer dunkelgrünen Jacke bekleidet und führte eine beige Handtasche mit. Ob die Dame mit dem Diebstahl in Verbindung steht, wird nun Teil der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0

10. Auto angefahren und geflüchtet - Wer hat etwas gesehen? - Mainhausen / Zellhausen

(dj) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich Freitagmittag, zwischen 13 und 15.15 Uhr, in Zellhausen ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 60-Jähriger seinen grauen VW Passat kurz vor dem Kreuzungsbereich des "Ostring" in der Bensbruchstraße am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den VW auf der vorderen linken Seite. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. "Blitzer"-Anhänger mit Farbe besprüht - Hanau / Innenstadt

(jm) Einen "Enforcement-Trailer" ("Blitzer"-Anhänger) der Stadt Hanau haben Unbekannte mit grauer Farbe besprüht. Am Sonntagmorgen, gegen 9.15 Uhr, stellte ein Passant die Beschädigung an dem Anhänger fest und informierte die Polizei. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Brandursache noch unklar - Hanau / Kesselstadt

(dj) Noch unklar ist, was am frühen Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, einen Brand in der Straße "Parkpromenade" (zweistellige Hausnummern) auslöste. Ein Mitteiler hatte das Feuer in dem Objekt (Vereinsheim, Gastronomie, Scheune und Kühlhaus) bemerkt, umgehend die Bewohner eines angrenzenden Wohngebäudes gewarnt sowie über Notruf die Rettungsleitstelle informiert. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand in der Scheune ausgebrochen und dann auf das Kühlhaus übergegangen. Durch die Rauchentwicklung wurde das angrenzende beziehungsweise darüber liegende Wohngebäude beschädigt, sodass nach ersten Schätzungen der Sachschaden insgesamt im sechststelligen Bereich liegt. Durch die frühzeitige Warnung des Mitteilers konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern und es wurde niemand verletzt; alle Bewohner konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Die Kripo Hanau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, die vor dem Brand Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern melden.

3. Einbruch in Tennishalle - Erlensee / Rückingen

(jm) Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen in eine Tennishalle in der Konrad-Adenauer-Straße ein. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher kurz vor 2 Uhr eine Eingangstür auf und gelangten ins Innere des Gebäudes. Dort hebelten sie eine weitere Tür zum Büro auf und entwendeten daraus Münzgeld. Nach ersten Hinweisen soll es sich um zwei 1,80 Meter große Täter mit kräftiger Statur gehandelt haben. Einer hatte einen Schnauzbart und trug eine Cargohose (Camouflage) sowie einen grauen Kapuzenpullover. Sein Komplize trug eine dunkle Jeans, einen schwarzen Pullover und eine dunkle Kappe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Blitzeinschlag möglicherweise Ursache für Brand in Einfamilienhaus - Hasselroth / Niedermittlau

(dj) Bei einem Brand von einem Einfamilienhaus in der Jägerbuschstraße (im Bereich der 40-er Hausnummern) ist am Sonntagabend ein Schaden entstanden, der in einer ersten Schätzung auf rund 200.000 Euro beziffert wird. Die 80-jährige Bewohnerin konnte das Haus rechtzeitig verlassen, als das Feuer gegen 18.30 Uhr im Dachstuhl ausbrach. Nach ersten Berichten von Zeugen wurde der Brand möglichweise durch einen Blitzschlag verursacht. Gleichwohl hat die Kripo Gelnhausen die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

5. Etliche Verstöße im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche - Schlüchtern

(jg) Eine durch die Polizeistation Schlüchtern initiierte Verkehrssicherheitswoche fand zwischen dem 20.03. und 26.03. statt. Hierfür wurden an den unterschiedlichen Tagen verschiedene Kontrollschwerpunkte gesetzt. So lag beispielsweise am Dienstag der Schwerpunkt auf Kontrollen von Lastkraftwagen auf der Autobahn 66. Aus diesem Grund wurden die Beamten aus Schlüchtern durch Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei und der Verkehrsdienste unterstützt. Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum zwölf Lastkraftwagen kontrolliert. Als herausragendes Ereignis konnte dabei ein Fahrer eines Holztransporters kontrolliert werden, der mutmaßlich sieben Verstöße gleichzeitig begangen hatte. Unter anderem stellten die Ordnungshüter Verstöße bei der Ladungssicherung sowie illegale Umbauten an dem Fahrzeug fest. Weiterhin hatte der mutmaßliche Verkehrssünder Unstimmigkeiten mit seiner Fahrerkarte. Letztlich wurde ihm die Weiterfahrt durch die Beamten untersagt, da die Betriebserlaubnis aufgrund der Anbauten erloschen war. Am Mittwoch lag der Schwerpunkt dann auf Geschwindigkeitskontrollen in Birstein. Gegenüber einem Altenpflegezentrum in einer 30er-Zone hatten die Beamten mit einem Lasermessgerät Stellung bezogen. Durch Mitbürger erging hier der Hinweis, dass sich viele Verkehrsteilnehmer dort nicht an die Geschwindigkeit halten würden. Insgesamt wurden 46 "Geschwindigkeits-Sünder" angehalten und kontrolliert. Auch am Donnerstag nahmen die Ordnungshüter den Verkehr in Visier: So wurden nochmals zwei Kontrollstellen in Sterbfritz am Bahnhof und in der Gartenstraße in Schlüchtern errichtet. Im Rahmen der Kontrolle in Schlüchtern ging den Kontrollierenden neben Verkehrsordnungswidrigkeiten auch ein größerer Drogenfund ins Netz. Im Zuge der Dursuchung eines VW beschlagnahmten die Beamten in dem Fahrzeug fast 600 Gramm Cannabis. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 45-jährigen Fahrers konnte dann fast nochmal annähernd die gleiche Menge an Betäubungsmitteln beschlagnahmt werden. Gegen den 45-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.

