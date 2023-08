Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer/ Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen-Tripsrath (ots)

Am Montag (31. Juli), gegen 16.30 Uhr, kam es auf dem Uetterather Weg in Geilenkirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer verletzt wurde. Der 34-Jährige gab an, er habe den Feldweg in Richtung Tripsrath befahren, als ihm ein Pkw entgegen kam. Dieser sei auf Höhe des Pedelecfahrers immer weiter nach links gefahren, so dass der Pedelecfahrer nach rechts auf ein Feld ausweichen musste, dabei stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher habe sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Beschreiben konnte der verletzte Radfahrer den Pkw Fahrer als männlich, zirka 30 bis 40 Jahre alt, 175 bis 185 Zentimeter groß, mit schwarzen Haaren und einem dunklen Bart. Bei dem Pkw habe es sich um einen weißen Skoda Octavia (Kombi) mit Aachener Kennzeichen ( AC-) gehandelt. Wer hat den Unfallverursacher oder das Fahrzeug zur fraglichen Zeit im Bereich des Uetterather Weges gesehen und kann weitere Angaben zu diesem tätigen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon: 02452 920 0. Alternativ könne Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

