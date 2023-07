POL-HS: Reifen und Felgen entwendet

Heinsberg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio, welches in einem Parkhaus an der Krankenhausstraße abgestellt wurde. Der Fahrzeugführer stellte das Zweirad am Freitag, 28. Juli, gegen 19.15 Uhr dort verschlossen ab. Als er gegen 20.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er die Beschädigungen feststellen. Der Sitzbezug wurde aufgerissen, das Kennzeichen verbogen ...

