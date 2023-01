Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Raub auf Taxi-Fahrer - Zeugen gesucht ++ In Firma eingestiegen ++ Katalysator gestohlen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Raub auf Taxi-Fahrer - Zeugen gesucht ++

Verden. Am Sonntag, gegen 23:30 Uhr, überfiel ein bisher unbekannter Täter einen 76 Jahre alten Taxifahrer in der Straße Holzmarkt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Teilstück zwischen den Zufahrten zu Supermarkt und Denkmal.

Der bisher unbekannte Täter stieg auf dem Bahnhofsvorplatz an der Bahnhofstraße ins Taxi. Ersten Informationen zufolge bedrohte der Täter den Taxifahrer während der Fahrt und erbeutete im weiteren Verlauf ein Telefon. Anschließend floh der Täter mit der Beute unerkannt durch die Bahnunterführung in Richtung Lindhooper Straße. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. Der Einsatz des Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich.

Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus, konnte den Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Der bisher unbekannte Täter wird als männlich, ca. 1,65 m groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Der Täter habe dunkle Haare gehabt und eine Mütze getragen. Ferner habe er eine dunkle Jacke mit Kapuze getragen, wobei er die Kapuze aufgesetzt und über die Mütze gezogen hatte. Außerdem habe der Täter eine dunkle Hose und im Gesicht eine schwarze FFP2-Maske getragen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ In Firma eingestiegen ++

Achim. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag brachen bisher unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Rehland, unweit der Straße Neue Finien, ein. Aus der Firma entwendeten die Täter mehrere Kupferteile sowie eine Motorsäge. Wie die Täter genau ins Gebäude gelangt sind, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen unter 04202/9960 zu melden.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Kirchlinteln. Am Sonntag, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Hauptstraße/Schulstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der Radfahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Verden (Aller) unterwegs. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Nissan befuhr die Schulstraße aus Richtung Holtum (Geest) kommend. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich bemerkte der Nissan-Fahrer ersten Informationen zufolge den Radfahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entsteht Sachschaden von insgesamt mehreren hundert Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Katalysator gestohlen ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend entwendeten bisher unbekannte Täter den Katalysator eines VW. Der schwarze VW Golf war in der Ladestraße, auf dem dortigen Parkplatz, abgestellt. Die bisher unbekannten Täter trennten gewaltsam den Katalysator des VW heraus und entwendeten diesen. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntag, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der Straße Am Pumpelberg ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro. Ein 20 Jahre alte BMW-Fahrer kam aus Richtung Amselstraße, überquerte die Kreuzung zur Schwaneweder Straße und fuhr in die Straße Am Pumpelberg ein.

Die 21 Jahre alte Fahrerin eines VW war auf der Schwaneweder Straße in Richtung Buschhausen unterwegs und bog an der Kreuzung zur Straße Am Pumpelberg über den Abbiegestreifen nach rechts auf die Straße Am Pumpelberg ab. Dort musste sie zunächst verkehrsbedingt halten und bog ersten Informationen zufolge im weiteren Verlauf vom Abbiegestreifen nach links in die Straße Am Pumpelberg ein. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Verletzt wurde dabei nach derzeitigem Stand niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf über 10.000 EUR belaufen dürfte. Beiden Fahrzeugen waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell