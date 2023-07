Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad beschädigt/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio, welches in einem Parkhaus an der Krankenhausstraße abgestellt wurde. Der Fahrzeugführer stellte das Zweirad am Freitag, 28. Juli, gegen 19.15 Uhr dort verschlossen ab. Als er gegen 20.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er die Beschädigungen feststellen. Der Sitzbezug wurde aufgerissen, das Kennzeichen verbogen und Verkleidungsteile wurden durch das Entfernen von Schrauben gelöst. Ein Kabel am Unterboden wurde durchtrennt. Zeugen beobachteten gegen 20 Uhr zwei männliche Jugendliche, die sich an dem Fahrzeug aufhielten und sich kurz darauf zu Fuß in Richtung Liecker Straße entfernten. Einer der Jugendlichen war etwa 17 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und war mit einem dunklen Jogginganzug und einer Kappe bekleidet. Zudem führte er eine Bauchtasche bei sich. Der Zweite Jugendliche war etwa 15 bis 16 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte ebenfalls kurze dunkelblonde Haare und trug eine dunkelblaue Jeans. Wer hat die beiden Jugendlichen zur fraglichen Zeit gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell