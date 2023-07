Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Erkelenz-Lövenich (ots)

Am Sonntag (30. Juli), gegen 17.45 Uhr, ereignete sich auf der L 366, zwischen den Ortschaften Erkelenz und Lövenich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 25-jährige Erkelenzer war mit seinem Zweirad der Marke BMW auf der L 366 aus Richtung Lövenich in Richtung Erkelenz unterwegs. Ein entgegenkommender 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Erkelenz beabsichtigte nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall in ein angrenzendes Feld geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Pkw Fahrer verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

