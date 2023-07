Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 210 von Sonntag, 30. Juli 2023

Kreis Heinsberg (ots)

Selfkant-Millen, Propsteiweg, Einbruch in Einfamilienhaus

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Freitag, 28.07.2023, gegen 14:10 Uhr zwei unbekannte männliche Personen beobachten, die sich mit Fahrrädern einem Einfamilienhaus näherten. Als er wenig später eine aufgebrochene Türe im rückwärtigen Bereich des Hauses feststellte, informierte er die Polizei. Durch die Beamten wurde das Haus durchsucht, die Einbrecher hatten sich jedoch bereits wieder entfernt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Personen werden vom Zeugen wie folgt beschrieben:

1. Person

180cm groß, kräftig 2. Person 170cm groß, schmal

Beide trugen dunkle ¾-Hosen und Basecaps und führten dunkle Rucksäcke mit.

Hückelhoven-Hilfarth, Breite Straße, Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Zur Unfallzeit, am Fr., 29.07.2023, 17:10 Uhr, befuhr eine 39jährige Pkw-Fahrerin aus Hückelhoven die Breite Straße in Hilfarth. An einem Fußgängerüberweg kollidierte sie mit einem 68jährigen Hückelhovener, der sich mit seinem Elektromobil bereits auf der Fahrbahn befand, um diese zu überqueren. Bei der Kollision zog sich der Hückelhovener schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Erkelenz eingeliefert. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bei der 39jährigen Pkw-Fahrerin fiel positiv aus, so dass sie sich im Anschluss einer Blutprobe unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

