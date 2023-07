Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beifahrerin schwer verletzt

Hückelhoven (ots)

Bin einem Verkehrsunfall an der Martin-Luther-Straße wurde am 30. Juli (Sonntag), gegen 12 Uhr, die Beifahrerin eines beteiligten Pkw schwer verletzt. Ein 28-jähriger Mann aus Heinsberg beabsichtigte von einem Parkplatz nach links auf die Martin-Luther-Straße abzubiegen, um in Richtung Parkhofstraße weiterzufahren. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den Pkw einer 87-jährigen Frau aus Erkelenz, die in Begleitung einer 85-jährigen Beifahrerin auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Gladbacher Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Beifahrerin wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Die Fahrerin und der 28-jährige Unfallfahrer verletzten sich nach ersten Erkenntnissen nicht.

