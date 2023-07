Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl durch "falsche Wasserwerker"/ Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Freitag, 28. Juli, gegen 12.20 Uhr, klingelte es an der Haustür einer Seniorin an der Goswinstraße. Durch den Türspion erkannte sie, dass es eine männliche Person in blauer Arbeitskleidung war und öffnete die Tür. Der Mann gab an, vom Wasserwerk zu kommen und etwas prüfen zu müssen. Ein Rohr sei unter dem Haus gebrochen. Sie ließ den Mann daraufhin eintreten, der Angab, im Keller nach dem Rechten sehen zu müssen. Nachdem die Frau angab, aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Keller gehen zu können, begab sich der Mann mit ihr ins Badezimmer, wo er längere Zeit den Wasserhahn laufen lies und auf die Frau einredete. Anschließend verlangte er die Zahlung eines mittleren vierstelligen Geldbetrages, die die alte Dame zurückwies. Als sie mit dem Mann in den Flur zurückkehrte sah sie kurz einen weiteren Mann, der sich offenbar durch die offenstehende Haustür Zutritt verschafft hatte und die Wohnung schnell wieder verließ. Auch der angebliche Wasserwerker verabschiedete sich. Im Wohnzimmer fiel der Frau auf, dass ein Ohrring auf dem Wohnzimmertisch lag. Bei Nachschau in der Schmuckschatulle stellte sie fest, dass diese geöffnet und diverse Schmuckstücke entwendet wurden. Zudem fehlte Bargeld aus der Geldbörse. Die Seniorin verständigte die Polizei und erstattete Anzeige. Sie beschrieb den Unbekannten als klein, mit kräftiger Statur und südländischem Aussehen. Er trug blaue Arbeitskleidung. Wer hat den Mann und seinen Begleiter zur Tatzeit gesehen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell