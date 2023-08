Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Verkehrsunfall mit Traktor

Zu einem Sachschaden an einem Pkw in Höhe von etwa 10.000 Euro kam es am Dienstag in der "Grafenhausener Straße". Ein Traktor befuhr diese gegen 11.50 Uhr in Richtung Grafenhausen, als sich der angebaute Heuwender aus bisher unerklärlichen Gründen löste und mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Die 48-jähige Lenkerin des Pkw und der 49-jährige Traktor-Fahrer blieben unverletzt. Der Unfall wurde von den Beamten des Polizeiposten Rust bearbeitet.

