Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw verunfallt - Jugendliche Insassen flüchten ++ mit gefälschtem Führerschein unterwegs ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck erbeutet ++ Passanten grundlos geschlagen - Pkw beschädigt

Lüneburg (ots)

Presse - 20.06.2023 ++

Lüneburg

Melbeck - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck erbeutet

In ein Einfamilienhaus im Kiebitzweg brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 16. bis 19.06.23 ein. Nachdem die Täter an einem Fenster scheiterten, gelangte sich über ein Kellerrost und den Keller ins Wohngebäude. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen u.a. Schmuck mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Passanten grundlos geschlagen - Pkw beschädigt

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen 26 Jahre alten Lüneburger. Der junge Mann verließ am 19.06.23 gegen 12:15 Uhr wutentbrannt das Gebäude des Jobcenters Volgershall, schlug einem 21 Jahre alten Passanten grundlos ins Gesicht und beschädigte einen geparkten Pkw. Bei diesem riss der Mann das Kfz-Kennzeichen ab und schlug damit auf die Motorhaube.

Bereits gegen 05:30 Uhr hatte sich der bereits polizeilich bekannte Lüneburger bei einer Tankstelle Vor dem Bardowicker Tore ein Brötchen sowie einen Kaffee geben lassen, obwohl er nicht bezahlen konnte. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der 26-Jährige respektslos. Die Beamten sprachen einen Platzverweis; die Tankstellenpächter ein Hausverbot aus.

Lüneburg - Leergutdiebe ertappt

Mehrere Getränkekisten versuchten ein 45-Jähriger sowie seine 33 Jahre alte Begleiterin in den Abendstunden des 19.06.23 von einem Gelände in der Goseburgstraße abzutransportieren. Die beiden Lüneburger wurden gegen 21:00 Uhr beobachtet, wie sie die Kisten über den Zaun hoben. Die beiden wurden kurze Zeit später durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung gestellt. Die Kisten hatten sie zuvor zurückgelassen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.

Lüneburg - Scheibe von Radlader zerschlagen

Die Scheibe eines auf einem Betriebsgelände in der Anna-Vogeley-Straße abgestellten Radladers schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 19. auf den 20.06.23 ein. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker, OT. Grabau - Seitenstreifen und Wintergerste brennen - Feuerwehr löscht

Gut 30 Quadratmeter Seitentreifen und Wintergerste gerieten in den Nachmittagsstunden des 19.06.23 aus ungeklärter Ursache an einem Feldweg zwischen Grabau und Predöhlsau in Brand. Die Feuerwehr war gegen 16:15 Uhr im Löscheinsatz. Es entstand geringer Sachschaden.

Dannenberg - Betrunkener wird renitent, schubst Freundin und leistet Widerstand

Nicht zum ersten Mal hatte es die Polizei mit einem 38 Jahre alten Dannenberger in den Nachtstunden zum 20.06.23 zu tun. Der Betrunkene hatte gegen 01:10 Uhr auf einem Grundstück in Dannenberg nach Streitigkeiten im Beisein der bereits alarmierten Polizei seine Freundin gegen eine Hauswand geschubst. Im Verlauf des Abends war der Mann bereits durch lautstarke Musik, seiner Alkoholisierung und Aggressivität aufgefallen.

Die Beamten nahmen den Dannenberger in Polizeigewahrsam, wobei sich dieser erheblich zur Wehr setzte und versucht mit seinem Kopf die Scheibe des Streifenwagens einzuschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Uelzen

Bienenbüttel - Pkw verunfallt - Jugendliche Insassen flüchten - 14-Jähriger unter Drogeneinfluss

Mit dem Pkw eines Vaters verunfallten zwei Jugendliche in den frühen Morgenstunden des 20.06.23 in der Billungstraße. Der Pkw Seat Ibiza war gegen 05:20 Uhr in einer Rechtskurve verunfallt und in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Die zwei Insassen ergriffen die Flucht, wobei ein 14-Jähriger (Sohn des Fahrzeughalters) kurze Zeit später am Pkw angetroffen werden konnte. Er gab an nicht gefahren zu sein. Ein Test auf Drogen (THC) verlief positiv. Es entstand ein Schaden von gut 1.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Uelzen - mit gefälschtem Führerschein unterwegs - Polizei kontrolliert und ermittelt

Einen 47 Jahre alten Fahrer eines Pkw Touran mit Hamburger-Kfz-Kennzeichen stoppte die Polizei in den Abendstunden des 19.06.23 auf der Landesstraße 250 in Höhe der Bundespolizei. Bei der Kontrolle des 47 Jahre alten bulgarischen Staatsbürgers aus dem Landkreis Uelzen gegen 20:45 Uhr stellten die Beamten einen gefälschten Führerschein fest. Die Beamten stellten diesen sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Wrestedt, OT. Bollensen - mit Baum kollidiert - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW in den Morgenstunden des 19.06.23 auf der Landesstraße 270 bei Bollensen. Der junge Mann aus dem Landkreis Uelzen war gegen 09:00 Uhr vermutlich während der Fahrt eingeschlafen, kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der VW überschlug sich und kam auf einer Brachfläche zum Stehen. Der 21-Jährige konnte seinen Pkw allein verlassen, wurde jedoch mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Uelzen - Parkscheinautomat von Supermarkt beschädigt

Den Parkscheinautomaten eines Supermarktes in der St.-Viti-Straße beschädigten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 03. und 05.06.23. Dabei wurde die Scheibe zerstört sowie Brandflecken verursacht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bienenbüttel - an Spielgeräten auf Grundschulgelände gekokelt

Einen Sachschaden von mehr als 1.000 Euro verursachten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes vom 17. auf den 18.06.23 auf dem Gelände der Grundschule in der Bahnhofstraße. Dabei wurden diverse Geräte auch durch Ankokeln mit Feuerzeug und Zigaretten beschädigt. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell