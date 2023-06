Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Lüneburg (ots) - ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 16.06.-18.06.23 ++

Lüneburg (ots)

Presse-16.06-18.06.2023

Lüneburg

Lüneburg - Stadtfest Lüneburg

In der Hansestadt Lüneburg findet seit Freitag das Stadtfest statt. Bislang verlaufen die Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse ruhig und friedlich ab.

Lüneburg - mit E-Scooter gestürzt

Am frühen Samstagmorgen fuhr ein 32 Jahre alter Fahrer eines E-Scooter gegen einen an der Straße abgestellten Pkw im Roten Feld. Der Fahrer stürzte und wurde dabei im Gesicht verletzt. Nachdem der Fahrer zunächst flüchtete, konnte dieser später im Krankenhaus angetroffen werden. Da der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde im Rahmen eines Strafverfahrens eine Blutentnahme veranlasst.

Lüneburg - Bedrohung mit Messer

Zu einer Bedrohung mit Messer kam es am Samstagabend im Bereich des Bahnhofs. Nachdem es zwischen einem 29-jährigen und einem 27-jährigen zum Streit kam, zückte der 29-jährige ein Messer und bedrohte die andere Person. Daraufhin rannte der 27-jährige weg und konnte sich in Sicherheit bringen. Gegen den bekannten Täter wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Zwei Diebstähle aus Linienbussen

Am Samstag- sowie am Sonntagmittag entwendete ein Unbekannter aus den im Bahnhofsbereich abgestellten Linienbussen Münzgeld. Der Täter konnte anschließend fliehen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Leichter Verkehrsunfall vor Fußgängerüberweg

Am Freitagnachmittag hielt ein 58-jähriger PKW-Fahrer verkehrsbedingt vor einem Fußgängerüberweg in Hitzacker. Dies bemerkte der dahinter befindliche 51-jährige PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 82-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt.

Amt Neuhaus - Erneute Brandstiftung im Amt Neuhaus

Am Freitagabend entzündete der bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise Unterholz im Waldgebiet zwischen Dellien und dem Amt Neuhaus. Aufgrund des schnellen Einschreitens der Einsatzkräfte konnte eine größere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Polizeistation Neuhaus bittet um Zeugenhinweise.

Schnega - Hundebiss bei Schnega

Am Freitagabend entwichen vier Hunde in Abwesenheit des Hundehalters von einem Grundstück bei Schnega. Diese liefen auf das vor dem Grundstück befindliche Opfer zu. Anschließend biss einer der Hunde dem Opfer in das Bein. Gegen den Hundehalter wird nun aufgrund fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Lüchow - Gefährliche Körperverletzung

In den späten Freitagabendstunden stoppte eine Gruppe aus vier männlichen Personen im Alter von 22 bis 37 Jahre, nach vorangegangen Streitigkeiten den PKW der späteren Opfer und öffneten gewaltsam die Fahrzeugtür. Anschließend traten die Täter auf die beiden Opfer ein und schlugen diese mit einem Staubsaugerrohr. Die Opfer wurden dadurch leicht verletzt. Unmittelbar nach der Tat flohen die namentlich bekannten Täter. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - Pöbel in Lüchow

Am Samstagnachmittag beleidigte ein alkoholisierter 39-Jähriger diverse Passanten, worunter sich auch Kinder befanden, im Innenstadt Bereich von Lüchow. Da er dem Platzverweis nicht nachkam wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Dannenberg - Häusliche Gewalt

Am Samstagabend kam es in Dannenberg auf Grund von Beziehungsstreitigkeiten zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug ein 22-Jähriger seiner ehemaligen Partnerin zunächst mit der flachen Hand in das Gesicht, drückte diese zu Boden und würgte sie. Der Versuch den Notruf zu wählen scheiterte, da der Beschuldigte das Handy aus der Reichweite des Opfers stieß. Hierbei konnte das Opfer jedoch zur Nachbarin fliehen, welche die Polizei alarmierte. Gegen den Beschuldigten wird nun aufgrund vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

Amt Neuhaus - Betäubungsmittelfund

In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde der Polizei eine Personengruppe am Baggersee in Rosien gemeldet, welche unter anderem Betäubungsmittel konsumieren würden. Im Rahmen dieser Überprüfung konnten bei zwei männlichen Personen diverse Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Diese erwarten nun Ermittlungsverfahren.

Uelzen

Rätzlingen - gefälschter Führerschein

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist am Samstagmorgen gegen 03:10 Uhr ein 19 Jahre junger Mann mit seinem PKW in Rätzlingen kontrolliert worden. Während der Kontrolle händigt er einen Führerschein aus Österreich aus. Den Beamten ist dort sofort etwas komisch vorgekommen, sodass der Führerschein genauer unter die Lupe genommen worden ist. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung gehandelt hat. Der junge Mann ist überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

L 254 bei Bad Bevensen - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es am Samstag gegen 13:46 Uhr auf der Landesstraße 254 bei Bad Bevensen gekommen. Eine 23 Jahre alte Frau wollte mit ihrem PKW nach links von der K3 aus Jastorf kommend auf die Landesstraße einbiegen. Hierbei übersieht sie einen von links kommenden PKW besetzt mit zwei Personen (36 Jahre weibl. 67 Jahre männl.). Es kommt zum Zusammenstoß. Alle drei Personen werden verletzt, die Fahrzeuge erleiden einen Totalschaden. Die Strecke musste in diesem Bereich längerfristig gesperrt werden.

Hoystorfer Berg - zu schnell unterwegs

Am Samstag von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Hoystorfer Berg in Fahrtrichtung Uelzen durch. Hier sind insgesamt 5 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Von diesen fünf Fahrzeugen befanden sich drei im Bereich eines Fahrverbotes. Spitzenreiter an diesem Tag war ein 19 Jahre junger Mann aus Uelzen mit 161 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Uelzen - einfach unverbesserlich

Einfach unverbesserlich erscheint ein junger 23 Jahre alter Mann mit afghanischen Wurzeln. Aufgrund von diversen Vorfällen ist gegen ihn bereits im Vorfeld ein Betretungsverbot am Wochenende für den Innenstadtbereich von Uelzen verhängt worden. Nichtsdestotrotz erscheint der Mann am Samstagabend zweimal vor einer Kneipe in der Gudesstraße und kommt dem zunächst gegen ihn verhängten Platzverweis nicht nach. Er wird daher in polizeiliches Gewahrsam genommen. Bei der auf der Wache durchgeführten Durchsuchung wird dann auch noch Marihuana bei ihm aufgefunden. Strafanzeigen sind gefertigt worden.

