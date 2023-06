Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Sachbeschädigung im Kleingartenverein - Hinweise ++ Suhlendorf - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen ++ Suderburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 16.06.2023

Lüneburg

Amt Neuhaus, OT. Dellien/Preten - Erneut Flächenbrände im Waldgebiet und auf Grünflächen - Zeugen gesucht

Erneut kam es in den frühen Abendstunden des 15.06. zu gleich zwei Flächenbränden in den Ortsteilen Dellien und Preten. Gegen 17:50 Uhr wurde durch Zeugen ein Brand im Waldgebiet zwischen Dellien und Neuhaus gemeldet. Dort entzündete eine Fläche von gut 1000 qm Unterholz im Wald. Etwa eine Stunde später meldeten Zeugen einen Brand im Bereich einer Wiese/Grünfläche zwischen einem Cafe und der Landesgrenze. Auch dort brannte eine Fläche von gut 3000qm. Dabei handelte es sich um eine Grünfläche und Böschung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen und somit größere Schäden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Hinweise auch zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, bzw. Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung im Kleingartenverein - Hinweise

In der Nacht vom 14.06. auf den 15.06. beschädigten Unbekannte mehrere Schaukästen, Stromkästen und auch Gartentore innerhalb eines Kleingartenvereins in der William-Watt-Straße. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 15.06. befuhr ein 58-jähriger Radfahrer gegen 17:00 Uhr den Radweg entlang der Lüneburger Landstraße in Richtung Lüneburg. Ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr die Schlesienstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Lüneburger Landstraße einzubiegen. Hierbei kommt es zu einer Kollision zwischen Radfahrer und Pkw. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro.

Amt Neuhaus, OT. Stixe - Geschwindigkeitskontrollen auf der B195

Am Morgen des 15.06. kontrollierten Polizeibeamte zwischen 11:15 und 12:45 Uhr die Geschwindigkeit auf der B195 zwischen den Ortschaften Kaarßen und Zeetze. Insgesamt wurde neun Verstöße gegen die zulässige Geschwindigkeit von 70 km/h geahndet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Taschendiebstahl im Geschäft

Zu einem Diebstahl einer Geldbörse kam es am 15.06. gegen 15:30 Uhr in einem Geschäft in der Straße An den Ratswiesen. Unbekannte entwendeten die Geldbörse eins 64-Jährigen mit sämtlichen Dokumenten. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Woltersdorf - Geld nach WhatsApp-Betrug überwiesen - Hinweise der Polizei

Am 16.06. erhielt eine 54-Jährige aus dem Bereich Woltersdorf eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer. Der Schreiber suggerierte, dass es sich um die Tochter der 54-Jährigen handelte. In der Folge wurde sie dazu aufgefordert über die neue Nummer über WhatsApp Kontakt aufzunehmen. Im Verlauf des Schreibens wurde ein Geldbetrag gefordert, da angeblich das alte Handy kaputt sei. Im Glauben sie schreibe mit ihrer Tochter, überwies die 54-Jährige in der Folge mehr als 2500 Euro auf ein ihr unbekanntes Konto. Da der Kontakt über die Nummer daraufhin nicht mehr möglich war, wurde die 54-Jährige misstrauisch und erkannte den Betrug.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Parallel weist die Polizei auch nochmals auf die aktuelle Plakat- und Messenger-Kampagne in der Region Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hin: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!" - Polizei geht neue Wege und startet Präventionskampagne über Messenger-Dienste ++ gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" ++ kurze Hinweise und Aufklärung ++ In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg. Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte". 60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer. "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!" Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken. Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!" Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen. Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch. Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/ oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüchow - Vermeintliche Betrugsdelikte in Verbindung mit Energieunternehmen

Derzeit häufen sich bei der Polizei in Lüchow die Meldungen von aufmerksamen besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die Fahrzeuge von Energieunternehmen melden. Hintergrund ist, dass in den sozialen Netzwerken derzeit von Betrügereien im Bereich Lüchow berichtet wird. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Häufung von Anzeigen bei der Polizei in Verbindung mit Betrugsdelikten durch Energieunternehmen an der Haustür.

Die Polizei gibt dennoch Tipps, wie man sich am besten verhält.

- Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür.

- Lassen Sie unaufgefordert kommende "Vertreter" oder "Verkäufer" nicht in Ihre Wohnung. Geben Sie keine persönlichen Daten, insbesondere Kundennummern und/oder Zählernummern preis.

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Weitere Informationen und Hinweise zu Geschäften/Betrugsdelikten an der Haustür unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Uelzen

Uelzen - Ermittlungen nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 16.06. kam es in der Straße Hammersteinplatz gegen 02:00 Uhr zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Ein 18-Jähriger stritt sich mit vier weiteren Personen. Aus dieser Gruppe heraus, soll eine Person den 18-Jährigen mehrfach geschlagen haben, sodass dieser leicht verletzt wurde. Die Verursacher flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Suhlendorf - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 15.06. gegen 09:45 Uhr auf der Bundesstraße 71. Ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die B71 aus Bergen kommend in Richtung Növenthien. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Hierbei riss das Vorderrad des Pkw ab. Der 67-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von gut 7500 Euro.

Suderburg - Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Am 15.06. zwischen 10:30 und 10:45 Uhr befand sich ein Pkw Dacia Duster geparkt auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw, sodass ein Sachschaden von gut 2500 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-947920, entgegen.

Weste - Junger Fahrer kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - zwei Verletzte

Am 15.06. kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 252. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw VW Polo befuhr die L252 in Richtung Weste Bahnhof. Im Ausgang einer Linkskurve kam der 18-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem angrenzenden Acker. Der 18-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

