POL-LG: Phantombild: Polizei fahndet nach Raub beim Juwelier öffentlich ++ mit Pfefferspray gesprüht ++ mit Schmuck geflüchtet ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Lüchow/Salzwedel/Nord-Ost-Niedersachsen

Den dem Raub auf ein Juweliergeschäft in den frühen Mittagsstunden des 05.06.23 fahndet die Polizei nun mit einem Phantombild des Täters. Die Lüchower Ermittler fragen parallel "Wer erkennt diesen Mann oder hat diesen schon einmal gesehen?"

Der Unbekannte hatte sich mehrere Schmuckstücke bei dem "Raub" in dem Juweliergeschäft in der Lange Straße erbeuten können. Der Täter hatte sich zuvor gegen 11:00 Uhr in dem Geschäft durch eine Mitarbeiterin beraten lassen, zog ein Pfefferspray heraus, sprühte der Mitarbeiterin Pfefferspray ins Gesicht und griff sich mehrere Schmuckstücke. Der Mann schubste die Mitarbeiterin zu Seite und sprühte erneut, so dass dem Täter die Flucht aus dem Geschäft gelang. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des Flüchtigen. Die weiteren Ermittlungen auch in Zusammenhang mit einer anderen Tat im Bereich Sachsen-Anhalt sowie zu verdächtigen bereits bekannten Personen dauern an.

Die Mitarbeiterin wurde durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt; sie erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 - 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, ungepflegte Erscheinung, osteuropäische Erscheinungsbild, sprach eher gebrochen Deutsch, wenig Zähne, Bekleidung: schwarze Weste, Trainingshose, blaue Cappy, große blaue Umhängetasche.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

