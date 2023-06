Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vollbrand eines Wohnhauses mit Nebengebäuden ++ Einsatzkräfte verhindern Übergreifen auf Wald ++ 150.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Ursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

++ Vollbrand eines Wohnhauses mit Nebengebäuden ++ Einsatzkräfte verhindern Übergreifen auf Wald ++ 150.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Ursache dauern an ++

Uelzen - Bad Bodenteich

Zu einem Vollbrand eines Wohnhauses in der Industriestraße in Bad Bodenteich kam es in den Nachtstunden zum 17.06.23. Das Gebäude brannte in der Folge komplett aus. Die Bewohner waren nicht vor Ort. Eine Anwohnerin war gegen 02:00 Uhr durch einen Knall und eine starke Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude mit Nebengebäuden bereits in Vollbrand. Gut 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Bodenteich, Kattien, Langenbrügge und Reinstorf verhinderten in der Folge ein Übergreifen auf die angrenzenden bewaldeten Bereiche. Das Gebäude und die Nebengelasse brannten bis auf die Grundmauern aus, so dass der Sachschaden aktuell mit gut 150.000 Euro beziffert wird.

Der Eigentümer war nicht vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell