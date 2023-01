Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nach harten Schlägen Augenlicht verloren

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am 16.11.2022 gegen 19:00 Uhr sind zwei Heranwachsende (18/18) an der Coca-Cola-Oase im Westfield-Einkaufszentrum in Oberhausen von zwei Unbekannten zusammengeschlagen worden. Einer der jungen Männer ist am Auge verletzt worden und hat trotz mehrfacher Operationen das Augenlicht verloren. Die Polizei Oberhausen fahndet nun per Foto nach den Tätern.

Die Heranwachsenden hielten sich im Bereich der Coca-Cola-Oase auf. Einer der Täter sprach zunächst mit den beiden und schlug dann unvermittelt einem mit der Faust ins Gesicht. Anschließend kam ein weiterer unbekannter Täter dazu und schlug dem jungen Mann ebenfalls brutal mehrfach ins Gesicht. Trotz einer Notoperation und mehrfacher Nachoperationen konnte das Augenlicht nicht gerettet werden. Der zweite Heranwachsende wurde nur leicht verletzt. Die Täter raubten zudem noch ein Handy.

Nach ersten Ermittlungen erfolgt jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/96831. Wer Angaben zu diesem Vorfall oder den Tätern machen kann meldet sich bitte beim Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell