POL-LG: ++ Rullstorf - Scheune in Brand - Pkw und landwirtschaftliche Maschinen beschädigt ++ Kirchgellersen - Schranken beschädigt - Hinweise ++ Ebstorf - "aufgefahren" - leicht verletzt ++

Rullstorf - Scheune in Brand - Pkw und landwirtschaftliche Maschinen beschädigt ++ Kirchgellersen - Schranken beschädigt - Hinweise ++ Ebstorf - "aufgefahren" - leicht verletzt

19.06.2023

Lüneburg

Lüneburg - Mofa entwendet - Hinweise

Zwischen dem 17.06. und dem 18.06. entwendeten Unbekannte ein mittels Schloss und Lenkradsperre gesichertes Mofa der Marke Generic Motor Explor von einem Fahrradständer in der Universitätsallee. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Rullstorf - Scheune in Brand - Pkw und landwirtschaftliche Maschinen beschädigt - keine Verletzten

Zu einem größeren Brand einer Scheune kam es in der Nacht zum 19.06. in der Straße Am Kronsberg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet vermutlich gegen 02:00 Uhr ein Traktor, welcher sich geparkt vor einer Scheune befand, in Brand. Das Feuer griff daraufhin auf die Scheune über, sodass auch darin befindliche Pkw und landwirtschaftliche Maschinen erheblich beschädigt wurden. Die umliegenden Ortsfeuerwehren waren mit mehr als 100 Kräften vor Ort und konnten den Brand zeitnah bekämpfen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 40.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Kirchgellersen - Schranken beschädigt - Hinweise

Zwischen dem 16.06. und dem 18.06. beschädigten Unbekannte zwei Schranken einer Baustelle im Bereich der Kreisstraße 36 zwischen Heiligenthal und Rettmer. Die abgebrochenen Schranken befanden sich neben den Schrankenkästen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Brietlingen - In Baucontainer eingebrochen - Rüttelplatte entwendet - Hinweise

Zwischen dem 16.06. und dem 19.06. brachen Unbekannte gewaltsam einen Baucontainer im Bereich der Straße Am Dorfplatz auf. Neben einer Rüttelplatte wurden mehrere Baggerschaufeln entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - betrunken mit dem Pedelec verunfallt - 1,7 Promille

Mit seinem Pedelec verunfallte ein 68-Jähriger in den frühen Abendstunden des 18.06.23 auf dem Fahrradweg in der Ziegeleistraße. Der Mann war gegen 18:45 Uhr am Ortseingang aufgrund seiner Alkoholisierung ins Straucheln gekommen, stürzte und verletzte sich im Gesicht. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,7 Promille festgestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Parallel wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Clenze - nach Beleidigung auf sexueller Basis sucht die Polizei Zeugen

Zu einer Beleidigung auf sexueller Basis, die sich bereits am 25.05.23 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lange Straße zugetragen hat, sucht die Polizei Zeugen bzw. Passanten. Ein nach eigenen Angaben 43 Jahre alter Transmann wurde nach eigenen Angaben am 25.05.23 gegen 17:15 Uhr auf dem aufgrund der damaligen KLP gut besuchtem Parkplatz, von einer Frau mittleren Alters mit grauen Locken aufgrund seiner Trans-Sexualität im Beisein seiner Tochter beleidigt. Die Frau wurde von Umstehenden dann zurückgezogen und es entbrannte eine hitzige Diskussion, während der 43-Jährige wegfuhr. Dieser erstattete in der letzten Woche per Online-Wache Strafanzeige wegen Beleidigung. Die beleidigende Frau war dem 43-Jährigen nicht bekannt und war möglicherweise Gast der KLP im Mai. Die Polizei ermittelt und sucht mögliche Zeugen bzw. Passanten, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - "aufgefahren" - leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 18.06.23 auf der Landesstraße 250. Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf war außerhalb der Ortschaft (in Höhe eines Erdbeerfelds) angehalten, um nach links auf eine Feldzufahrt zu einem Verkaufsstand abzubiegen. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Tiguan bemerkte dieses nicht rechtzeitig und fuhr auf. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 23.000 Euro.

Uelzen - unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Einen 29 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 19.06.23 in der Veerßer Straße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 01:45 Uhr stellte die Beamten bei dem Mann den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Kokain verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

