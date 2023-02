Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Dortmunder Hbf

Dortmund (ots)

Am gestrigen Montagabend (27. Februar) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte bereits per Haftbefehl nach ihm.

Gegen 22:30 Uhr hielten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen 66-Jährigen an. Da er keine Ausweisdokumente mit sich führte, machte der Mann mündliche Angaben zu seiner Person. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den Mann zur Fahndung ausgeschrieben hatte. Das Amtsgericht Dortmund hatte den Deutschen im Januar 2020 rechtskräftig wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt.

Den Betrag in Höhe von 400 Euro hatte der Dortmunder bislang jedoch nicht beglichen und konnte diese am gestrigen Tag auch nicht aufbringen. Nach seiner Festnahme wurde der Gesucht für 40 Tage in eine Justizvollzugseinrichtung gebracht.

