Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sonnenschirme angezündet

Lippstadt (ots)

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag, wurden durch bislang unbekannte Täter drei Sonnenschirme in der Innenstadt in Brand gesetzt. Zwei der Schirme waren in der Lange Straße, in Höhe der Hausnummer 73 aufgestellt. Der Brand wurde gegen 02.10 Uhr durch einen Wachdienstmitarbeiter bemerkt. Die Feuerwehr konnte die Schirme schnell löschen. Wenig später, um 02.50 Uhr, musste die Feuerwehr erneut ausrücken und einen weiteren Schirm in der Lange Straße, Höhe Hausnummer 81, löschen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

