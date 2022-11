Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kiosk

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Kiosk in der Poststraße ein. Die Einbrecher beschädigten eine Tür im rückwärtigen Bereich des Kiosk, um in das Lädchen zu gelangen. Aus dem Lager entwendeten die Diebe gezielt Tabakwaren und alkoholische Getränke. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

