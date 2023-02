Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug von Arnheim nach Basel

Kleve - Emmerich (ots)

Am Samstag, dem 25.02.2023 überprüfte die Bundespolizei einen 27 - jährigen Deutschen als Reisenden im Nachtreisezug Nightjet 403 der österreichischen Bundesbahn auf Höhe des Bahnhof Emmerich. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Mann drei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz vorlagen. Demnach wurde der Mann zu einer Geldbuße in Höhe von insgesamt 230 Euro verurteilt. Durch die Zahlung der Geldbuße sowie den 108 Euro Verfahrenskosten konnte der Gesuchte die 6-tägige Erzwingungshaft abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Person die Weiterreise gestattet.

