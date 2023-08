Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Steinefrenz - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Steinefrenz (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 24.08.2023, 10:00 Uhr, bis Freitag, 25.08.2023, 13:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Bahnhof" in Steinefrenz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten grauen Seat Ibiza und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug / zum unbekannten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich zeitnah telefonisch oder schriftlich bei der hiesigen Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

