Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Bilk - E-Scooter-Fahrerin von Pkw erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 05. Juni 2023, 19:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend wurde eine E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt, als sie Auf'm Hennekamp von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 28-jähriger Mann aus Dormagen mit seinem VW Auf'm Hennekamp stadteinwärts unterwegs. Nachdem er zunächst an einer Ampel hielt, fuhr er dann bei Grünlicht wieder an. In dem Moment verlor eine 23-jährige Frau aus Düsseldorf offenbar die Kontrolle über ihren E-Scooter und fuhr auf die Fahrbahn. Sie wurde vom Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Fahrbahn wurde stadteinwärts gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

