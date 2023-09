Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Sachschaden (Sekundenschlaf)

Zweibrücken (ots)

Am 31.08.2023 gegen 00:50 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer die BAB 8 in Fahrtrichtung Pirmasens. Kurz vor der Ausfahrt Contwig, kam er aufgrund Übermüdung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Gegen den Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

|pizw

