Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Schwetzingerstadt: Diebstahl aus Transporter

Mannheim (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, stellte ein Paketauslieferer seinen Transporter in der Seckenheimer Straße in Höhe einer Tankstelle ab, um Pakete auszuliefern. Als der 44-Jährige wieder zu seinem Transporter kam, stellte er eine männliche Person fest, welche sich unberechtigt am Fahrzeug befand und weglief als er den 44-Jährigen sah. Der 44-Jährige schaute sofort in seinen Transporter und stellte fest, dass sein Handy der Marke Samsung gestohlen wurde. Er verfolgte daraufhin den zuvor am Fahrzeug gesehenen Tatverdächtigen und fordert ihn auf, ihm das Diebesgut wieder auszuhändigen. Der Täter seinerseits, griff daraufhin in seinen Rucksack, holte ein Pfefferspray heraus und sprühte es dem Geschädigten ins Gesicht. Anschließend flüchtete er auf der Seckenheimer Straße in Richtung Innenstadt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: - orientalischer Phänotyp; - bekleidet mit weißem/grauen T-Shirt und einer blauen/grünen kurzen Hose.

Die Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt, der Wert des Mobiltelefons beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell