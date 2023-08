Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr fuhr der 45-jähriger Fahrer eines KIA zwischen den Quadraten E 2 und E 3 in Richtung Kurpfalzkreisel. Im Kreuzungsbereich von E 2/F 2 missachtete er die Vorfahrt eines Vespa-Fahrers der die Fressgasse in Richtung Luisenring befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der 72-jährige Rollerfahrer. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach erfolgter Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

