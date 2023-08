Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug fährt in Gebäude - PM Nr.1

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Kurz nach 01:00 Uhr kam es im Darsberger Weg in Schönau, in Höhe der Hausnummer 3, zu einem Verkehrsunfall, wobei nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person mit ihrem Fahrzeug in ein Gebäude gefahren ist. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang sowie zu dem Verletzungsbild liegen derzeit noch keine Informationen vor. Durch die Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es wird nachberichtet.

