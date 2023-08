POL-MA: Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis): Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden ereigneten sich innerhalb einer halben Stunde im innerstädtischen Bereich zwei Raubdelikte. So verließ zunächst ein 24-Jähriger am Sonntag gegen 04.00 Uhr einen Nachtclub in der Nähe des Wasserturms. Im Bereich der Quadrate O 7 / N 7 geriet er aus bislang unbekannter Ursache in eine Auseinandersetzung mit einer ...

mehr