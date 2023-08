Gernsheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (17.08.) haben Einbrecher das Gemeindehaus der evangelischen Freikirche "Bibelgemeinde Gernsheim" in der Friedrich-Wöhler-Straße Straße heimgesucht. Am Morgen, gegen 9 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Schloss eines Kühlanhängers aufgebrochen und Getränke ...

mehr