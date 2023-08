Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach zwei Raubdelikten sucht die Polizei nach Zeugen

Mannheim (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden ereigneten sich innerhalb einer halben Stunde im innerstädtischen Bereich zwei Raubdelikte.

So verließ zunächst ein 24-Jähriger am Sonntag gegen 04.00 Uhr einen Nachtclub in der Nähe des Wasserturms. Im Bereich der Quadrate O 7 / N 7 geriet er aus bislang unbekannter Ursache in eine Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen Personengruppe. In dessen Verlauf wurde dem 24-Jährigen von einem der Männer seine Goldkette vom Hals entrissen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Wasserturmanlage.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Ca. 175-180 cm groß,

schlanke Statur,

ca. 25 Jahre alt,

nordafrikanischer Phänotyp,

komplett in schwarz gekleidet,

schwarzer Drei-Tage-Bart,

schwarze sehr kurze Haare,

schwarzer Rucksack

---------------

ca. 170 cm groß,

ca. 20 Jahre alt,

nordafrikanischer Phänotyp,

dunkelblaues T-Shirt mit Logo / Schriftzug auf der Brust,

dunkle, kurze Haare

Gegen 04.30 Uhr, wir berichteten bereits (http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5583894), wurden in der Wasserturmanlage in der Nähe des Springbrunnens ein 21-jähriger und ein 20-jähriger Mann von einer sechsköpfigen Personengruppe mit einem Schlagstock bedroht und durch Schläge ins Gesicht verletzt. Einem der jungen Männer wurde hierbei der Geldbeutel, in dem sich auch mehrere hundert Euro Bargeld befanden, entwendet. Bevor die Täter flüchteten, besprühten sie die beiden jungen Männer mit Pfefferspray wodurch diese leichte Augenreizungen davontrugen und in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Ca. 190 cm groß,

komplett in schwarz gekleidet (lange Hose und T-Shirt),

Südeuropäisches Erscheinungsbild,

klare deutsche Aussprache,

schwarzen Vollbart,

schwarze Haare,

kräftige Statur

Auffällig: relativ kleiner Kopf in Proportion zum Körper

---------------

Ca. 175 cm groß,

helles Oberteil (Jogginghosenjacke),

lange, schwarze Hose,

Südländisches Erscheinungsbild,

schmales Gesicht mit definiteren Gesichtszügen,

klare deutsche Aussprache,

schwarze, lockige Haare

Ob zwischen den beiden Raubstraftaten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Dezernats 9.3 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer Tat oder zu beiden Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

