Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal L 103 - Motorradfahrer schwer verletzt

Schuttertal (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf der L 103 bei Schuttertal ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr der 18-jährige Fahrer eines VW-Bus die L 103 vom Geisberg kommend talwärts in Richtung Welschensteinach. In einer Linkskurve kam dieser auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Offenburg verbracht. Die L 103 wurde für 30 Minuten voll gesperrt. Der Fahrer des VW-Bus blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell