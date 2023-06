Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streit eskaliert, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Waldseestraße ein junger Mann im Rahmen eines Streits schwer verletzt. Aufmerksame Anwohner waren durch einen lauten verbalen Streit zwischen zwei Männern auf die Situation aufmerksam geworden. In der Folge wurde einer der Männer schwer verletzt von den Helfern auf der Straße liegend aufgefunden. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann in eine nahegelegene Klinik, wo er kurze Zeit später auch operiert wurde. Inzwischen konnten die Ermittler der Kriminalpolizei die Identität des 32-jährigen Verletzten feststellen. Zudem läuft die Suche nach dem vermeintlich noch unbekannten Angreifer. Der flüchtige Mann wurde von Zeugen als dunkelhäutig, muskulös und mit einem schwarz/orange/grauen Muskelshirt bekleidet, beschrieben. In welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen und ob mögliche Straftaten Hintergrund für den Streit waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Personen, die gegen 01:00 Uhr im Bereich Waldseestrasse etwas Verdächtiges gesehen oder bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0781/212820 bei der Polizei zu melden.

