Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach/Schwarzwaldbahn - Tödlicher Arbeitsunfall

Gutach/Schwarzwaldbahn (ots)

Gutach/Schwarzwaldbahn - Tödlicher Arbeitsunfall

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr führte ein Landwirt mit seinem Traktor an einem Steilhang Mulcharbeiten durch. Vermutlich aufgrund der Steillage und der Bodenbeschaffenheit geriet der Traktor ins Rutschen und überschlug sich hangabwärts. Hierbei wurde der 61-jährige Fahrer so schwer verletzt, dass er am Unfallort verstarb. Im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr Gutach. Der Sachverhalt wurde von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg aufgenommen. An dem Traktor entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

