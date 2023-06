Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Einbruchsdiebstahl

Kuppenheim (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Murgtalstraße kam es zwischen Mittwoch letzte Woche und diesen Donnerstag. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster gewaltsam auf und stiegen in das Anwesen ein. Die Ermittlungen über die mögliche Beute dauern an. Es entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro. /ag

