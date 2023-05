Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnmobil, mit zwei E-Bikes, auf dem Schützenplatz entwendet

Celle (ots)

Celle - Am 19.05.2023 hat ein Ehepaar aus dem Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen, ihr graues Wohnmobil der Marke Citroen, gegen 15 Uhr, auf dem Schützenplatz abgestellt. Als sie gegen 19 Uhr zurückkehrten ist ihr Wohnmobil nicht mehr am Abstellort gewesen. Am Heckgepäckträger sind zudem die E-Bikes des Ehepaars angebracht gewesen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, oder das Wohnmobil nach 15 Uhr fahrend gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141/277 0 zu melden.

