Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230623. 2 Itzehoe: Autofahrer beim Abbiegen in Hauswand gefahren

Itzehoe (ots)

Am Freitag um 1:05 Uhr fuhr ein 20jähriger Itzehoer mit einer 21jährigen Beifahrerin auf der Straße Hinter dem Klosterhof. Als dieser nach rechts in den Sandberg einbiegen wollte, verlor er vermutlich aufgrund einer Kombination aus nicht angepasster Geschwindigkeit und einer durch Regen rutschig gewordenen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Hausfassade. Die Beifahrerin verletzte sich leicht. Die Front des Fahrzeuges wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Am Mauerwerk des Hauses entstanden ebenfalls Risse und Brüche, eine Schaufensterscheibe war nach Innen gedrückt.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell