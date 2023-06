Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230623. 1 Brunsbüttel: Verkehrsunfall auf der NOK-Brücke mit einem Schwerverletzten

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstag um 12:19 Uhr übersah ein 23jähriger Wrister Sprinterfahrer aus bislang ungeklärter Ursache einen liegengebliebenen und abgesicherten Lastwagen, der auf dem ersten Teilstück der NOK-Brücke Richtung Itzehoe stand. Ungebremst prallte das Fahrzeug in den Sattelauflieger und schob sich darunter. Eine 50jährige Autofahrerin aus Brunsbüttel, die zur Unfallzeit ebenfalls Richtung Itzehoe fuhr, wurde durch Trümmerteile am Fahrzeug getroffen. Der Sprinterfahrer verletzte sich schwer, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Rettungskräfte verbrachten ihn mit einem Hubschrauber in das WKK Heide. Die B5 wurde an der Unfallstelle voll gesperrt, ab 14:39 Uhr konnte der Verkehr in beide Richtungen wieder fließen.

