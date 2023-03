POL-BO: Alleinunfall - Alkoholisierter Bochumer (32) kollidiert mit geparkten Autos

Bochum (ots) - Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt in einem versuchten Raubdelikt in Wattenscheid und sucht Zeugen. Am Freitag, 10. März, gegen 7.30 Uhr war ein zwölfjähriger Bochumer auf dem Weg zur Schule. An der Ecke Parkstraße/ Stresemannstraße sei plötzlich ein maskierter Mann auf ihn zugekommen, habe den Jungen mit einem Messer bedroht und die Herausgabe ...

