Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer verletzt

Offenburg (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr zugetragen hat, verletzt. Ein 18-jähriger Golf Fahrer hatte die Moltkestraße in Richtung Rammersweier befahren und war nach links in die Josef-Kohler-Straße abgebogen. Hierbei kollidierte er mit dem Radfahrer, der den Radweg auf der linken Seite der Moltkestraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Der 16-Jährige wurde glücklicherweise nicht schwer verletzt, musste aber zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ungefähr 3.000 Euro.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell