Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrerin aus Hattingen bei Sturz schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Eine Motorradfahrerin aus Hattingen ist am Samstag (27. Mai) nach einem Unfall auf der Bundesstraße 56 in Engelskirchen-Kaltenbach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die 41-Jährige hatte die Bundesstraße von der Autobahnanschlussstelle Bielstein in Richtung Drabenderhöhe befahren. Ausgangs einer Rechtskurve beschleunigte das Motorrad stark, woraufhin die 41-Jährige die Kontrolle über ihr Motorrad verlor. Sie kam von der Fahrbahn ab und stürzte, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Nach Angaben der Verunglückten sowie von Zeugen kommt als Unfallursache ein technischer Defekt am Gasgriff in Betracht, weshalb die Polizei das stark beschädigte Motorrad sicherstellte.

