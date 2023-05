Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Pedelecfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Reichshof (ots)

Ein alkoholisierter Pedelecfahrer hat sich am Sonntag (28. Mai) in Wildbergerhütte bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto schwere Verletzungen zugezogen.

Der 26-Jährige aus Reichshof war gegen 17.30 Uhr mit dem Pedelec auf der Straße "In der Heide" in Richtung Heidberg gefahren und wollte nach links in den Falkenweg abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 26-Jährige an der Einmündung zunächst in der Fahrbahnmitte gehalten. Als eine entgegenkommende Autofahrerin kurz vor der Einmündung war, fuhr der 26-Jährige plötzlich los. Die 44-jährige Reichshoferin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasste den 26-Jährigen mit so großer Wucht, dass dieser auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Verunglückten eine deutliche Alkoholeinwirkung fest. Ein Vortest zeigte einen Wert von etwa 1,6 Promille an, woraufhin die Polizei eine Blutprobenentnahme anordnete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell