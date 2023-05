Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mülltonnen- und PKW-Brand auf dem Bernberg

Gummersbach (ots)

Nach Bränden von Mülltonnen und einem Auto an der Dümmlinghauser Straße in der Nacht zu Sonntag (28. Mai) sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 01.35 Uhr waren nahezu zeitgleich an drei Stellen Brände entdeckt worden. Neben Mülltonnen war davon auch ein VW Golf betroffen, an dem durch den Brand ein Totalschaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990.

