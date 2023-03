Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflüchter ermittelt

St.Kilian (ots)

Ein 45-jähriger Lastwagen-Fahrer hatte sich in der Nacht zu Donnerstag in St. Kilian verfahren. In der Kilianstraße beschädigte er auf seinen Umwegen eine dort abgestellte Mülltonne sowie einen Gartenzaun auf einer Länge von ca. drei Metern und überfuhr einen Zaunpfosten. Ohne den Schaden zu melden, setzte der Mann seine Fahrt fort. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Eine Zeugin konnte Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell