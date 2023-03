LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu - Verletzt und ausgeraubt (Pressemeldung vom 19.03.2023)

Meiningen (ots) - Aus bislang nicht geklärter Ursache brach am 25.02.2023 kurz nach 00:30 Uhr ein Brand auf dem Freigelände eines Autohauses im Defertshäuser Weg in Meiningen. Die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei zeigten schnell, dass Brandstiftung für das Feuer ursächlich war. Ein bis dato Unbekannter zündete ein Carport an und die Flammen griffen in der weiteren Folge auf mehrere Fahrzeuge über. Durch den ...

